Чэнду, Китай, , 03:33 — REGNUM Новый музей больших панд был запущен в испытательном режиме в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Изначальный музей являлся уникальным в своем роде во всем мире. Он был построен в 1992 году на Научно-исследовательская база Чэнду по разведению гигантских панд.

Новый же музей был построен в другом месте на территории базы. Его площадь составляет 7179 кв. метров, что примерно соответствует площади футбольного поля.

В музее представлен целый спектр возможностей, включая научно-популярное обучение, выставки и исследование проблем защиты больших панд. Новый музей должен быть запущен в работу в штатном музее с Восточного Нового года в 2021 году.