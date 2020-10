Шанхай, Китай, , 03:28 — REGNUM Строительство Шанхайской железнодорожной транзитной линии Airport Express началось в полном масштабе, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Новая линия сократить время поездки между шанхайскими аэропортами «Пудун» и «Хунцяо» до примерно 40 минут, то есть почти вдвое. Она будет запущена в эксплуатацию в конце 2024 года.

Линия берет начало в транспортном хабе аэропорта «Хунцяо», проходит через аэропорт «Пудун» и продолжается до Восточного железнодорожного вокзала города. Ее суммарная протяженность составляет 68,6 км, из которых более 80% проходит под землей.

По словам генерального директора компании Shanghai Shen-Tie Construction and Management Co., Ltd. Линь Цяна, Airport Express рассчитана для движения поездов со скоростью 160 км/ч, что вдвое быстрее шанхайского метро.

В настоящее время два международных аэропорта Шанхая связаны между собой городским метро, а время, которое требуется чтобы добраться из одного аэропорта в другой, занимает почти 90 минут как минимум.