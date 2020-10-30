Владивосток, , 03:47 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом, что является для региона новым антирекордом. Об этом правительство региона 30 октября сообщает в своём Telegram-канале.

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На 30 октября в крае зарегистрировано 15 172 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 12 248 жителей региона (+99 за сутки).

За прошедшие сутки в крае скончались три пациента с COVID-19, с начала эпидемии умерли 152 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за прошлые сутки было выявлено 187 случаев заражения коронавирусом, скончались два пациента с COVID-19.

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