Тегеран, , 10:23 — REGNUM 29 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в общей сложности 399 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 34 113. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что с учетом 399 новых жертв их общее число по стране возросло до 34 113. «За последние 24 часа было обнаружено около 8293 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 2924 человека госпитализированы», — подчеркнула она далее.

Пресс-секретарь также заявила, что в общей сложности 596 941 иранец подвергся заражению опасным вирусом, из них примерно 472 598 выздоровели. «Еще около 5055 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила она.

Салат Лари также отметила, что на сегодняшний день в стране проведено 4 857 392 обследования на наличие вируса.