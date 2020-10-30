Курган, , 03:48 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Из новых случаев инфицирования 42 были выявлены в Кургане. Всего с начала эпидемии в Курганской области зарегистрировано 5776 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки один пациент с диагнозом COVID-19 скончался. Всего число умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло 74.

За прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из медучреждений 54 человека. Общее число выздоровевших достигло 4444 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганскую область прибыла и приступила к оказанию консультативной помощи и лечению больных с диагнозом COVID-19 в лечебных учреждениях региона сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны РФ.

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