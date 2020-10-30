Красноярск, , 02:37 — REGNUM В пятницу, 30 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура воздуха 0… +2 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было —4 °C.

Ночью с 30 на 31 октября ожидается до —3 °C. Снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В субботу, 31 октября, в Красноярске —1 °C днём и до —4 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

В воскресенье, 1 ноября, в Красноярске ожидается +3 °C днём. Ночью — около 0 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 октября на юге Таймырского муниципального района порывы юго-восточного ветра 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица.