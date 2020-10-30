Париж, , 02:11 — REGNUM Обязательное ношение масок для детей с шести лет ввели власти Франции в связи с ситуацией с новым коронавирусом, сообщил глава французского правительства Жан Кастекс в ходе пресс-конференции.

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Решение вступает в силу с 30 октября. Премьер-министр добавил, что 2 ноября дети вернутся в школы на занятия после осенних каникул. В вузах Франции процесс обучения будет проходить в дистанционном режиме.

Кастекс также рассказал, что в период карантина в стране гражданам будет разрешено на час покидать свои дома для совершения прогулок на улице, но не более 1 км от места их проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября, по информации министерства здравоохранения Франции, в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1,282 млн. При этом от осложнений при COVID-19 скончались более 36,4 тыс. человек.

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