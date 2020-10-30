Курган, , 02:38 — REGNUM В Курганскую область прибыла и приступила к оказанию консультативной помощи и лечению больных с диагнозом COVID-19 в лечебных учреждениях региона сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны РФ. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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В сообщении военного ведомства отмечается, что врачебно-сестринская бригада, в состав которой входят реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты, состоит из военнослужащих, которые имеют опыт диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, военные медицинские специалисты Минобороны РФ были направлены в Курганскую область по указанию главы ведомства Сергея Шойгу для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

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