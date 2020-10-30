Тунис, , 01:34 — REGNUM Ряд карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа, в том числе запрет на пересечение границ между регионами, ввели власти Туниса, сообщается на сайте тунисского правительства.

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Так, в республике до 8 ноября закроются учреждения среднего образования, а высшие учебные заведения не будут работать до 15 ноября. Кроме того, власти запретили гражданам собираться группами более четырех человек.

Также закрыты мечети, продлено действие комендантского часа, а его продолжительность увеличена в будние дни на один час. Решение правительства вступает в силу с 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Тунисе из-за распространения коронавируса был введены ограничения на количество участников свадеб, а также на число посетителей заведений общественного питания. С 8 октября в стране объявили комендантский час в вечернее и ночное время.

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