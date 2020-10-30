Любляна, , 02:37 — REGNUM Словенская полиция 29 октября провела несколько операций в разных городах страны, где задержала нескольких нелегальных мигрантов. В одном из городов мигранты были найдены при осмотре грузового автомобиля из Болгарии на словенское-хорватской границе Бреган-Обрежье. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

В полиции заявили, что в болгарском грузовике были обнаружены три гражданина Афганистана и Пакистана, а в другом грузовом автомобиле гражданина Пакистана.

После проведенных процедур они были переданы хорватской полиции.

На железнодорожном пограничном переходе при осмотре грузового поезда, который прибыл из Хорватии, на шасси был также обнаружен пакистанец, который так пытался незаконно въехать в Словению. Его также передали полиции в Хорватии.