Нейпьидо, , 00:30 — REGNUM В Мьянме количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тыс., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Только за прошедшие сутки в стране подтвердили 1331 случай инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мьянме выявили 50 403 зараженных новым коронавирусом. Также за 29 октября в стране скончались еще 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме выросло до 1 199.

Отмечается, что 30 007 пациентов уже смогли выздороветь. Их уже выписали из медицинских учреждений Мьянмы.