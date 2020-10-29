Курган, 29 октября 2020, 23:41 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 42 случаев выявлены в Кургане, сообщает 29 октября региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 79 случаев.
Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 29 октября выявлено 5776 положительных тестов на SARS-CoV-2.