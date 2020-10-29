Париж, , 23:41 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 36 020 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 250 пациентов. Об этом в четверг, 29 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 47 637 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,282 млн.

Ранее, 28 октября, во Франции было выявлено 36 437 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, ранее, 29 октября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что, несмотря на повторное введение жестких «антикоронавирусных» мер, во Франции еще не началась «третья волна» пандемии SARS-CoV-2.

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