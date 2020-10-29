Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Шесть человек погибли из-за урагана «Дзета» в США, сообщает 29 октября Associated Press.

Погибли, как сообщается, жители штатов Джорджия, Луизиана и Алабама. По состоянию на утро 29 октября, без электроснабжения из-за урагана остались свыше 2,6 млн домов.

К настоящему моменту скорость ветра «Дзеты», который находится в 45 км от города Шарлотсвилль (штат Вирджиния, США), составляет 23,6 м/с. Со скоростью 85 км/ч ураган движется на северо-восток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели жителя Луизианы из-за урагана «Дзета».

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