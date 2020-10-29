Москва, , 22:57 — REGNUM Средняя месячная температура в ноябре будет около и выше нормы на всей территории России. Об этом сообщил 29 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ноябрь продолжит тенденцию теплых осенних месяцев в России», — приводит его слова ТАСС.

Согласно прогнозу синоптиков, особенно высокие температурные значения в предстоящем месяце ожидаются в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и на севере Красноярского края.

«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что ноябрь не должен быть слишком дождливым — количество осадков в большинстве регионов будет близко к норме.