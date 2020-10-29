Анкара, , 22:37 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 2319 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 72 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 29 октября министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Как сообщается, всего за период с начала пандемии в стране выявлено уже 370 832 носителя коронавируса, подтверждено 10 099 летальных случаев, излечились более 320 тысяч пациентов.

Напомним, днём ранее турецкие власти сообщали о 2305 случаях заражения и 77 скончавшихся больных COVD-19 за сутки.