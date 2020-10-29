Архангельск, , 22:29 — REGNUM Архангельская область попала в число регионов с низкой выявляемостью онкозаболеваний. Об этом говорится в протоколе совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с президентом РФ.

Согласно опубликованному в сети документу, ранняя выявляемость онкологических заболеваний в регионе составляет менее 50%. Региональным властям поручено проанализировать причины низкого показателя в срок до 3 ноября.

В списке аутсайдеров также оказались Брянская, Омская, Псковская, Магаданская, Сахалинская, Амурская области, а также Чечня, Дагестан, Алтай и ряд других субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня от должности министра здравоохранения Архангельской области был освобожден Антон Карпунов.