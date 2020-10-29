Рим, , 22:22 — REGNUM В настоящее время у Италии есть самый последний шанс избежать повторной остановки всей экономической деятельности в стране, заявил в четверг, 29 октября, глава экспертного научно-технического совета правительства Италии Агостино Мьоццо.

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Ситуация стремительно ухудшается, отметил эксперт.

Все граждане должны минимизировать контакты и строго соблюдать все санитарные правила, иначе этот шанс будет упущен, добавил он.