Бари, Италия, , 22:05 — REGNUM Министр образования Италии Лючия Адзолина в четверг, 29 октября, призвала власти региона Пулья (Бари) как можно быстрее отменить свое решение о закрытии всех школ региона.

Возвращение за парты позволит школьникам избежать «тяжелых последствий в настоящем и будущем», считает министр.

Власти региона убеждены, что взрывной рост числа новых заражений в Италии напрямую связан с возобновлением учебного года в середине сентября 2020 года.

В министерстве в свою очередь отмечают, что, по официальным данным, коронавирусом заражены менее 0,1% студентов и школьников Пульи.