Архангельск, 29 октября 2020, 21:54 — REGNUM В Архангельской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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Помощь больным с новой коронавирусной инфекцией оказывают медики 14 учреждений, в которых развернуто 1740 инфекционных коек. Это на 80 больше, чем днем ранее.
«Ежедневно остаются свободными от 230 до 320 коек», — уточнили в министерстве.
По данным минздрава, на лечении находятся 1353 пациента с новой коронавирусной инфекцией и 114 пациентов с внебольничной пневмонией.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Архангельской области уже превысило 20 тысяч.