Архангельск, , 21:54 — REGNUM В Архангельской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Помощь больным с новой коронавирусной инфекцией оказывают медики 14 учреждений, в которых развернуто 1740 инфекционных коек. Это на 80 больше, чем днем ранее.

«Ежедневно остаются свободными от 230 до 320 коек», — уточнили в министерстве.

По данным минздрава, на лечении находятся 1353 пациента с новой коронавирусной инфекцией и 114 пациентов с внебольничной пневмонией.

«Мы работаем в нестандартных условиях, эпидситуация продолжает оставаться напряженной. При этом нужно понимать, что коечный фонд — это такая живая модель, которая меняется ежедневно, корректируется с учетом конкретного числа заболевших в том или ином муниципальном образовании», — заявила замминистра здравоохранения Татьяна Русинова.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Архангельской области уже превысило 20 тысяч.