Рим, , 21:54 — REGNUM По данным на вечер четверга, 29 октября, в Италии умерли 38 122 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 217 (днем ранее — на 205), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Выздоровели 279 282 человека, за сутки этот показатель увеличился на 3878 (днем ранее — на 3416).

Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 26 831 (днем ранее — на 24 991).

Было проведено чуть более 200 тысяч тестов, положительный результат — у 13,33% (накануне — 12,56%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 616 595. В настоящее время заражены 299 191 человек — на 22 734 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 25 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.