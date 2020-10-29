Красногорск, , 21:50 — REGNUM Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вакцинировался от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «360».

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Воробьёв рассказал, что после первого компонента антитела не появились. 30 октября ему предстоит вторая часть вакцинации.

«Я тоже сделал прививку. Мерил после 14 дней, у меня не было антител. Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе иммунитета после сделанной прививки от коронавирусной инфекции.

«Результаты хорошие. Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Иммунитет держится, что называется», — сказал Собянин в телеэфире.