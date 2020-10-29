Вена, , 21:22 — REGNUM Авиакомпания Austrian Airlines возобновляет регулярное авиасообщение с Россией. Об этом сообщила 29 октября официальный представитель авиаперевозчика Таня Грубер.

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"С сегодняшнего дня мы возобновили полеты из Австрии в Россию», — приводит её слова ТАСС.

Как сообщается, рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Полёты будут выполняться на самолётах Embraer 195 и Airbus A319.

Представитель авиакомпании отметила, что пассажирам при полётах рекомендуется соблюдать все предписания австрийских и российских властей о правилах въезда в страну.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня о возобновлении полётов из Белграда в Москву объявила сербская авиакомпания Air Serbia.

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