Женева, Швейцария, , 21:21 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в странах Европы отметку в 10 млн, заявил 29 октября региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюгге.

По его словам, в последнюю неделю октября в странах Европы отмечен самый высокий еженедельный уровень случаев заражения коронавирусом.

«На этой неделе в Европе был зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень случаев COVID-19 с начала пандемии, за последние семь дней было выявлено более 1,5 млн случаев. Общее количество таких случаев выросло с семи до девяти млн за 14 дней, а сегодня Европа преодолела отметку в 10 млн случаев», — заявил Клюгге.

Кроме того, Клюгге отметил, что коронавирус не только вернулся в группы риска, но и начал распространяться среди молодежи.

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