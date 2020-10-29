Пермь, , 20:09 — REGNUM Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину предстоит разбираться со случаями возникновения в больницах очагов заражения коронавирусом. Такое поручение записано в протоколе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой, текст документа распространил телеграм-канал «Незыгарь».

Койки для больных коронавирусом в Пермском крае Permkrai.ru

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Протокол датирован 26 октября. А срок для выполнения поручения — 30-е. От региональных властей к этому времени требуют провести анализ причин возникновения очагов, принять должные меры, а также проинформировать Роспотребнадзор и правительство России.

Отметим, кроме Прикамья там фигурируют и некоторые другие регионы. Среди них ХМАО-Югра, Карелия, Свердловская, Тюменская и Астраханская области, а также Ставропольский край и Ямал. Что касается Свердловской области, то региональный оперштаб пока не получал из Москвы документа с поручением разобраться. Тем не менее в структуре подчеркнули, что на Среднем Урале идёт работа по минимизации в медучреждениях очагов COVID-19.

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