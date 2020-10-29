Москва, 29 октября 2020, 19:27 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за период с 19 по 26 октября не изменилась и сохраняется на уровне 45,81 рубля третью неделю подряд. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Цена на дизельное топливо, по данным ведомства, за неделю выросла в среднем на одну копейку и составила 48,08 рубля за литр.
По состоянию на 26 октября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,21 рубля, марки АИ-95 — 46,96 рубля, марки АИ-98 — 53,25 рубля. При этом бензин АИ-95 подешевел на одну копейку по сравнению с предыдущей неделей, а АИ-98 стал дороже на две копейки.
Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 13 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Анадыре — на 7%.
Снижение цен на бензин отмечено восьми региональных центрах, в том числе в Улан-Удэ — на 0,5%, в Курске — на 0,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.