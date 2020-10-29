Москва, , 19:27 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за период с 19 по 26 октября не изменилась и сохраняется на уровне 45,81 рубля третью неделю подряд. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо, по данным ведомства, за неделю выросла в среднем на одну копейку и составила 48,08 рубля за литр.

По состоянию на 26 октября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,21 рубля, марки АИ-95 — 46,96 рубля, марки АИ-98 — 53,25 рубля. При этом бензин АИ-95 подешевел на одну копейку по сравнению с предыдущей неделей, а АИ-98 стал дороже на две копейки.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 13 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Анадыре — на 7%.

Снижение цен на бензин отмечено восьми региональных центрах, в том числе в Улан-Удэ — на 0,5%, в Курске — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.