Москва, , 19:10 — REGNUM Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Москве происходит в офисах. Об этом сообщил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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«Что очень важно, мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24»

Собянин отметил, что число офисных работников также влияет и на пассажиропоток в городском общественном транспорте.

По его словам, на сегодняшний день в режим удалённой работы переведены 1,2 млн человек, то есть 10% жителей Москвы, что положительно влияет на эпидемическую ситуацию в городе.

Мэр также сообщил, что в правительстве Москвы около 40% служащих не находятся на рабочих местах. В подведомственных учреждениях столичного правительства этот показатель составляет порядка 30%.

«Так что мы и сами соблюдаем все требования, которые предъявляем другим организациям», — сказал Собянин.

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