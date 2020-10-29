Москва, , 19:03 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом 29 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Медики в защитных костюмах Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Резкой динамики, эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное для нас сейчас удержать эту планочку, потом потихоньку снижать её», — сказал Собянин.

Мэр также отметил, что в последние два дня госпитализировали меньше пациентов, чем выписали из стационаров, и произошло уменьшение загрузки коечного фонда.