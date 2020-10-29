Мурманск, , 18:42 — REGNUM Мурманские власти приняли ряд решений, чтобы снять нагрузку с медиков, работающих на антиковидном фронте.

Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина Mokb51.ru

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Как сообщил в своем Instagram глава региона Андрей Чибис, чтобы высвободить время врачей на оказание помощи пациентам с COVID-19 с 2 ноября в области будет приостановлена диспансеризация и плановые профосмотры. Вопросы плановой госпитализации теперь будут решаться индивидуально — исходя из загруженности медучреждений и эпидобстановки. Кроме того, в правительстве региона приняли решение представить часть автомобилей медицинским организациям для оперативного оказания помощи больным.

«Наши врачи выбиваются из сил. Они устали. они не видят своих близких, практически живут на работе, рискуют своими жизнями, но продолжают вести нелегкий бой с болезнью», — написал Чибис и призвал подписчиков соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 197 случаев заболевания COVID-19.