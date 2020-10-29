Москва, , 18:38 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Москвы соблюдают масочный режим в условиях эпидемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Люди в масках у метро Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Сегодня 90% москвичей соблюдают соответствующий режим в метро. В общественном транспорте и магазинах под 80% также соблюдают режим», — сказал он.

Собянин также подчеркнул, что соблюдение масочного режима в Москве продолжает находиться под жёстким контролем.

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