Москва, 29 октября 2020, 18:23 — REGNUM Москва имеет в распоряжении всех необходимые препараты для лечения больных COVID-19 на дому. Об этом 29 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
«Сегодня Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для того, чтобы лечить на дому, амбулаторно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Собянин отметил, что в больницы должны поступать только пациенты с тяжёлой формой COVID-19, которым «могут понадобиться реанимация, кислород, дополнительное лечение».
Читайте ранее в этом сюжете: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Читайте развитие сюжета: Собянин: масочный режим соблюдают до 90% москвичей