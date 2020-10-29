Москва, , 18:23 — REGNUM Москва имеет в распоряжении всех необходимые препараты для лечения больных COVID-19 на дому. Об этом 29 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Сегодня Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для того, чтобы лечить на дому, амбулаторно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Собянин отметил, что в больницы должны поступать только пациенты с тяжёлой формой COVID-19, которым «могут понадобиться реанимация, кислород, дополнительное лечение».

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