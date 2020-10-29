Нальчик, , 18:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вновь продлен режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. На это раз глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о продлении режима сразу на месяц — до 29 ноября, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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В число лиц, которые будут пользоваться правом не посещать работу до указанного срока, помимо достигших 65-летнего возраста, входят также граждане, у которых имеются хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

При этом режим самоизоляции для них не означает обязательного присутствия в домашних стенах. Им разрешены прогулки, однако запрещено посещение общественных мест с массовым присутствием людей.

Напомним, в Кабардино-Балкарии продолжается рост числа заболевших и случаев летального исхода от COVID-19. По данным минздрава региона на 29 октября, общее число носителей коронавируса за все время в республике достигло 9921 человека, скончались за это время 138 жителей субъекта.