Екатеринбург, , 18:02 — REGNUM В правительстве Свердловской области готовят большое совещание, на котором будет рассмотрен вопрос об усилении амбулаторной службы больниц в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишут СМИ.

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По данным Ura.ru, замгубернатора региона Павел Креков потребовал от главы минздрава Андрея Карлова и руководителя горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова выяснить причины многочасовых очередей в поликлиниках. Им поручено оперативно изучить этот вопрос по лечебно-профилактическим учреждениям. К началу следующей недели они должны представить отчёты, утверждает инсайдер агентства.

Отметим, проблема очередей особенно актуальна в условиях пандемии коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, они отмечаются в ряде поликлиник Екатеринбурга и Свердловской. Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что очередей в поликлиниках быть не должно.