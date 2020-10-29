Москва, 29 октября 2020, 17:47 — REGNUM Адвокатская палата Москвы лишила Александра Добровинского статуса, сообщает 29 октября ТАСС.
«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы.
Уточняется, что решение принято советом Адвокатской палаты Москвы. Причина не называется.
Адвокат Добровинский защищал потерпевших в громком деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Эльман Пашаев, защищавший Ефремова, был лишён статуса адвоката сроком на один год.
В начале октября квалификационная комиссия адвокатской палаты установила, что Добровинский нарушил этику.