Москва, , 17:37 — REGNUM Практически все регионы Южного федерального округа испытывают сложности в реализации мер по борьбе с коронавирусом. Данные содержатся в протоколе совещания у заместителя премьер-министра РФ Татьяны Голиковой.

Так, Ростовская область и Краснодарский край вошли в число четырёх регионов, где отмечена поздняя госпитализации пациентов с коронавирусом. Астраханская область вошла в число субъектов РФ, где наиболее активно формируются очаги инфекции в медицинских организациях.

В Калмыкии, а также Севастополе властям необходимо усилить иммунизацию против гриппа. Кроме того, в Калмыкии и Крыму требуется усиление мер по предотвращению распространения инфекции. Властям этих регионов поручено провести анализ причин сложившейся ситуации и принять меры, о результатах сообщить в правительство РФ.

В Калмыкии и Астраханской области отмечено снижение качества и доступности оказания медпомощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Калмыкия также упоминается в числе регионов, в которых необходимо обеспечить доступность оказания помощи онкологическим больным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с данным документом, опережающий рост коронавируса, в том числе в старшей возрастной группе, выявлен в Крыму и в Севастополе.

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