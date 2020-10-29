Черкесск, , 17:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии усиливают меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса. Одними из них станет создание запаса лекарственных средств для лечения пациентов с COVID-19, средств индивидуальной защиты, а также проведение рейдов в общественных местах и в транспорте по выявлению лиц, пренебрегающих ношением масок.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«Поручил минздраву КЧР обеспечить и проконтролировать выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным, нарастить запасы лекарств и СИЗов. Поручил профильным ведомствам усилить контроль за соблюдением принятых федеральных и региональных мер, увеличить количество рейдов, особенно в общественном транспорте и общественных местах, усилить работы по дезинфекции территорий», — написал глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

Он отметил, что принятыми мерами, а также «при координации сил органов власти, правоохранителей, медицинского сообщества и самое главное — наших граждан, мы рассчитываем стабилизировать эпидситуацию».

Обращаясь к жителям Карачаево-Черкесии, Темрезов подчеркнул, что добиться снижения роста заболеваемости можно лишь при проявлении всеми жителями республики гражданского самосознания и ответственности.