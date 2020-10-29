Брянск, , 17:31 — REGNUM В Брянской области недостаточное внимание уделено ранней выявляемости онкозаболеваний и отмечена высокая смертность пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой. Документ появился в Сети 29 октября.

Совещание, одной из тем которого стала работа системы здравоохранения России в условиях пандемии коронавируса, прошло 26 октября. В случае с новой инфекцией Брянская область не попала в «отстающие» регионы. Проблемы есть в других заболеваниях. Брянским властям совместно с главными внештатными специалистами стоит провести анализ причин высоких показателей (более 25%) внутрибольничной летальности пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Эксперты также должны проанализировать причины низких показателей (менее 50%) ранней выявляемости онкологических заболеваний в регионе.

Специализированную медицинскую помощь жителям оказывает Брянский областной онкологический диспансер, основной корпус которого построен в 1976 года. В мае 2020 года губернатор Александр Богомаз заручился поддержкой президента РФ на строительство современной пристройки к онкоцентру с поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 лечебных мест. Стоимость объекта 1,5 млрд рублей.