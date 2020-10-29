Люберцы, Московская область, , 17:32 — REGNUM Восьмилетняя жительница из Подмосковья Ксения установила мировой рекорд по подтягиваниям. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ребёнок из подмосковных Люберец на одном из мероприятий за одну минуту подтянулась на перекладине 40 раз.

«Ксюша является абсолютным рекордсменом по подтягиваниям на перекладине среди девочек своего возраста», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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