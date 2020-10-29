Париж, , 17:41 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что, несмотря на повторное введение жестких «антикоронавирусных» мер, во Франции еще не началась «третья волна» пандемии SARS-CoV-2.

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В ходе своего интервью France Info от 29 октября министр заявил, что «мы не можем исключать возможности того, что вирус продолжит распространяться. Мы не можем исключать, что начнется третья волна: в США она сейчас как раз начинается». Так он прокомментировал повторное введение во Франции режима самоизоляции.

Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возобновлении режима карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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