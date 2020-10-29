Уфа, , 17:27 — REGNUM Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался в результате осложнений, которые были вызваны COVID-19 и пневмонией. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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По сообщению пресс-службы ведомства, он боролся с болезнью в течение 35 дней. Глава Башкирии Радий Хибиров выразил искренние соболезнования его родным и близким.

Ульфат Мансурович Мустафин родился в селе Староихсаново Чекмагушевского района 4 мая 1959 года. Стал выпускником Уфимского техникума легкой промышленности и Уфимского авиационного института. Свой трудовой путь начал в ЖЭУ Уфы. С 90-х годов трудился в системе Газпрома. В 2018 году перешел на пост главы администрации города Уфы.

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