Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Первые дни ноября в Северной столице будут аномально теплыми. Об этом 29 октября телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Уличный фонарь в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в первую декаду месяца температура воздуха будет стабильно держаться на отметке +10 градусов, что для ноября в Петербурге является аномалией.

Вместе с теплой погодой в городе будут идти дожди, которые охватят лишь первые дни последнего месяца осени и очень быстро закончатся.

Читайте ранее в этом сюжете: Циклон над Баренцевым морем снабдит Петербург тёплым влажным воздухом