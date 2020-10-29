Москва, , 17:03 — REGNUM Опережающий рост коронавируса и высокие показатели летальности пациентов с нарушением мозгового кровообращения отмечены в Волгоградской области. Об этом говорится в протоколе совещания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

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В Волгоградской области отмечены две основные проблемы. Властям необходимо проанализировать причины и обратить внимание на опережающий рост коронавируса, в том числе в старшей возрастной группе (старше 65 лет), увеличение сроков госпитализации таких пациентов (в том числе сопутствующими заболеваниями), а также на рост смертности от новой коронавирусной инфекции на дому. В регионе совместно с главными внештатными специалистами следует также провести анализ причин высоких показателей (более 25%) внутрибольничной летальности пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Отчёт о ситуации следует предоставить в правительство до 3 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области к 29 октября коронавирус выявили почти у 20 тысяч человек, суточный прирост с 20 октября превышает 188 человек, скончались 199 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.

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