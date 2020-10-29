Симферополь, , 16:56 — REGNUM Севастополь и Крым вошли в число регионов со сложной ситуацией с COVID-19. Информация содержится в протоколе совещания у заместителя премьер-министра РФ Татьяны Голиковой.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Руководителям г. Севастополя, Республики Крым, Республики Алтай, Забайкальского края, Томской области, Республики Коми, Республики Удмуртия, Республики Хакасия, Волгоградской области проанализировать причины и обратить внимание на опережающий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в том числе в том числе лиц старшей возрастной группы (старше 65 лет), увеличение сроков госпитализации таких пациентов (в том числе с сопутствующими заболеваниями), а также на рост смертности от новой коронавирусной инфекции на дому. По результатам анализа принять исчерпывающие меры реагирования», — говорится в документе.

Также Севастополь назван в числе российских регионов, где необходимо усилить иммунизацию против гриппа. Также в Севастополе зафиксированы низкая доля постановки пациентов на диспансерный учет впервые выявленных больных с неинфекционными заболеваниями и низкий охват пациентов с впервые выявленными неинфекционными заболеваниями.

Отметим, что накануне, 28 октября, Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила об имеющейся устойчивой тенденции роста заболеваемости коронавирусом в 38 регионах.

В Севастополе на 29 октября зафиксирован суточный рекорд числа заражений — 74 случая, общее число носителей достигло 2238 человек. В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей превысило 9,1 тыс. человек.