Черкесск, , 16:56 — REGNUM Школьники Карачаево-Черкесии будут отдыхать в осенние каникулы в два раза дольше, чем обычно. Власти региона приняли решение о продлении отдыха на неделю. В общей сложности каникулы продлятся 14 дней, сообщил 29 октября в своем Instagram глава республики Рашид Темрезов.

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"Со 2 ноября у школьников КЧР начинаются двухнедельные осенние каникулы. Мы продлили каникулы, чтобы минимизировать риски заражения в сложный пиковый период», — написал региональный лидер.

Помимо этого, из-за ухудшения ситуации по коронавирусу Темрезов рекомендовал перевести студентов вузов и ссузов на дистанционное обучение. Напомним, ранее сообщалось, что власти республики не намерены переводить школьников на дистанционное обучение. Однако по данным минобра, в регионе на «удаленку» были переведены из-за коронавируса 37 классов в 19 школах.

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