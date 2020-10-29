Улан-Батор, , 16:44 — REGNUM Монгольский депутат Цэрэнпилийн Даваасурэн 29 октября выступил с предложением уменьшить срок пребывания граждан в изоляторах, сообщает ИА REGNUM.

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«Монголия — единственная страна в мире, где срок изоляции составляет 21 день. В других странах — 14 дней. Также другие страны изолируют деловых партнеров на 5 — 7 дней. У нас срок изоляции составляет три недели, это пугает зарубежных бизнесменов. Недавно я встретился с представителями международных организации, они затронули этот вопрос … надо создать условия для организации встречи в специальных гостиницах. Нам не надо закрыться от внешнего мира»,-заявил депутат Парламента Цэрэнпилийн Даваасурэн.

Предложение политика вызвало разную реакцию в соцсетях. Часть граждан опасается внутреннего распространения COVID-19 и выступают против предложения депутата. Другие граждане, прибывшие из зарубежных стран, с самого начала требовали уменьшить срок пребывания в изоляторах.

Люди, которые сейчас находятся в изоляции в гостиницах, с 27 октября запустили онлайн-акцию и требуют сократить срок до 14 дней и взять анализы на коронавирус три раза вместо двух. Прибывшие из зарубежных стран монголы жалуются на высокую стоимость проживания в обсервации и некачественное обслуживание. Оплата за за один день в обсервации составляет 50 тысяч тугриков (около 1400 рублей), таким образом за все время пребывания в изоляции придется заплатить 29 тысяч рублей.

С января до октября 2020 года страна вернула из-за рубежа 26 335 граждан. Всего в Монголии работают около 60 обсерваций.

Отметим, за минувшие сутки не был обнаружен ни одного случая заражения COVID-19. На 28 октября общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 340 человек. 312 из них выздоровели.