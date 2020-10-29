Москва, , 16:42 — REGNUM Итоги соцопроса по использованию домашнего видеонаблюдения подвёл портал telesputnik.ru.

Посетителям коммуникационной медиплатформы «Телеспутник» предлагалось ответить на три вопроса.

1. «Хотели бы вы установить видеонаблюдение у себя дома?»

Как выяснилось, большая часть читателей (85% голосов) уже давно пользуется этой услугой.

2. «Знаете ли отличия облачного видеонаблюдения от классического (с видеорегистратором)?»

Самым популярным ответом (85%) стала фраза: «А что такое видеорегистратор?». О разнице в сервисах знают только 10% проголосовавших.

3. «А если бы вы приобрели камеры, то для каких целей?»

Среди возможных вариантов были: беспокоюсь за дом/квартиру, ради спокойствия за близких и смотреть, как там мой барсик? Опрос показал, что пользователи больше всего (88%) переживают за домашних животных.

За неделю в голосовании приняло участие более 1,2 тыс. человек.