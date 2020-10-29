Курск, , 16:37 — REGNUM Курской области на приобретение препаратов для лечения амбулаторных больных с COVID-19 выделят 41 млн рублей, закупить препараты обещают в ближайшее время. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по итогам совещания по вопросам лекарственного обеспечения, которое провёл 29 октября заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

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«Курской области на приобретение этих препаратов выделят 41 млн рублей. После подписания соглашения на следующей неделе мы сможем закупить эти лекарства. Лечение пациентов будет проходить на дому», — сказал Белостоцкий.

Также, по данным оперштаба, в начале следующей недели в аптеки должно поступить около 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов, которые входят в список жизненно необходимых. Особо подчеркивается, что аптечные ети не смогут завысить цены на данные препараты, так как их регулирует государство.

Со 2 ноября в филиалы Курской фармации» поступят антибиотики и противовирусные препараты отечественного производства: «Цефтриаксон», «Цефотаксим», «Левофлоксацин», «Максиган», «Кларуктам», «Мофлокс», «Азитромицин», «Арбидол», «Амоксициллин».

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит лекарственных препаратов, назначаемых пациентам с коронавирусом, наблюдается во многих регионах России. При этом региональные власти сообщают, что в стационарах проблем с обеспечением препаратами пациентов нет.