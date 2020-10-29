Владимир, , 16:20 — REGNUM Режим безопасного поведения для жителей старше 65 лет во Владимирской области продлён до 15 ноября, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 29 октября. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

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«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции до 15 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Жителям региона старше 65 лет не рекомендуется покидать свои дома, за исключением обращения за медицинской помощью, выгула животных не дальше 100 метров от дома и похода до ближайшего магазина либо аптеки.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом, всего в области зарегистрировано 9407 случаев заражения коронавирусом. Скончались 260 пациентов. В регионе на 29 октября свободно 182 койки для лечения больных с СOVID-19 — из 1173.