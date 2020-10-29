Ярославль, 29 октября 2020, 16:19 — REGNUM Жители Ярославской области, которые лечатся от COVID-19 дома, смогут получить бесплатные лекарства. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
Сейчас региональные власти ожидают перечисления денег в областной бюджет. Каков будет порядок предоставления бесплатных лекарств, губернатор не уточнил.
Многие ярославцы в социальных сетях жалуются на сложности вызова врача на дом при симптомах заражения коронавирусной инфекцией. При этом прописать лекарства может только врач.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области жители выступили против ковид-госпиталя в ЦРБ