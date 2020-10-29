Ярославль, , 16:19 — REGNUM Жители Ярославской области, которые лечатся от COVID-19 дома, смогут получить бесплатные лекарства. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

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«Правительство РФ по решению Президента России Владимира Владимировича Путина выделило дополнительные средства для закупки лекарств, необходимых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ярославской области будет перечислено 47 миллионов рублей. Ранее лекарства выдавали только пациентам, проходившим стационарное лечение. Теперь 17 препаратов бесплатно будут получать и те, кто лечится амбулаторно», — написал губернатор Дмитрий Миронов.

Сейчас региональные власти ожидают перечисления денег в областной бюджет. Каков будет порядок предоставления бесплатных лекарств, губернатор не уточнил.

Многие ярославцы в социальных сетях жалуются на сложности вызова врача на дом при симптомах заражения коронавирусной инфекцией. При этом прописать лекарства может только врач.

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