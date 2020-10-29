Владикавказ, , 16:15 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы еще 89 пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Общее число лиц, помещенных на лечение в стационары, достигло 875 человек, увеличившись за два дня на 67 пациентов. Такие данные приводит минздрав региона 29 октября на своей странице в Instagram.

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По данным ведомства, в настоящее время прием пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом COVID-19 ведут четыре госпиталя. Больше всего больных проходит лечение в больнице скорой помощи — 699 человек. Из них 51 пациент находится в реанимации, в том числе 28 человек — на аппаратах ИВЛ. В республиканской клинической больнице лечатся 114 пациентов, из них в реанимации восемь больных, двое — на аппаратах ИВЛ.

Всего к 29 октября в Северной Осетии за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 61 человека, общее число носителей вируса достигло 7152 человек. Справились с болезнью 6215 жителей региона. Не удалось спасти 70 пациентов.